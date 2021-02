Dario Marcolin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il problema del Napoli è la fase difensiva, in avanti si crea sempre qualcosa in un modo o nell’altro. Gattuso deve sistemare la fase difensiva. Il Napoli non è stato fortunato, Gattuso ha cambiato tanto in queste ultime settimane a causa delle assenze, adattando calciatori in posizioni inedite".