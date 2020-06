Marcolin: "Coppa Italia obiettivo troppo importante per il Napoli, può salvare la stagione! Demme acquisto intelligente, ha dato equilibrio"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli-Inter è un obiettivo troppo importante per il Napoli perché può salvare una stagione per gli azzurri. Poi ci sono le questioni relative ai rinnovi di Mertens, Gattuso e Zielinski. Demme è un acquisto molto intelligente, ha dato equilibrio ed il Napoli è cambiato molto grazie a lui. Gattuso ha capito che serviva un calciatore di equilibrio, che toccava 1000 palloni senza mai sbagliare. Adesso il Napoli pressa più compatto e Gattuso contro il Torino seguiva sempre la linea difensiva. Vuole migliorare i numeri dietro, lui cerca di tenere la linea alta perché questa squadra soffre quando si allunga. Tutte le grandi d’Europa prenderebbero Zielinski e Fabian e per questo fa bene Gattuso a tenerseli stretti. Se dovesse giocare Fabian Ruiz allora Callejon è fondamentale, mentre se in mezzo al campo da mezzala destra giocherà Lobotka potrebbe giocare anche Politano perché lo slovacco copre di più”.