Marco Cherubini: "Milik bocciato da Pirlo, questo spinge il polacco verso Roma"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Cherubini, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Juve va forte su Dzeko ma la nuova proprietà della Roma non vuole dare l’impressione di una squadra in vendita. Alla fine per Under si riuscirà ad arrivare in fondo, la bocciatura di Milik da parte di Pirlo dirotta il polacco nella Capitale nell’ottica di uno scambio con il turco. La possibilità di pescare in casa Roma calciatori interessanti c’è per il Napoli”.