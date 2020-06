Marco Baroni: "Coppa Italia? Diamo meriti al Napoli, con Gattuso si è ritrovato ed ora corrono tutti"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Baroni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb Radio:

"Quando sei l'allenatore della Juventus ed erediti uno score così dalla gestione Allegri è normale, tutti si attendono che la Juve vinca tutto. Il Napoli ha fatto un'ottima partita, dimostrandosi squadra centrata sia in semifinale che finale. Era una squadra forte, forse un po' smarrita, ma con Gattuso alla guida si è ritrovata. I giocatori corrono tutti, si mettono a disposizione e sono compatti. Diamo anche merito a loro per aver vinto la Coppa Italia, ora credo che il compito della Juve in campionato non sia facile, visto che ha la Lazio dietro e che anche l'Inter può rientrare".