Marchisio: "Sarri in difficoltà? Non mi sembra, mentre la reazione dei giocatori dell'Inter a Conte è stata immediata"

Ultimissime Calcio- Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a margine del Premio Andrea Fortunato, che ha ricevuto al CONI di Roma: "Sono orgoglioso di questo premio, in memoria di Andrea Fortunato. La prevenzione è importante per i giovani. Sono legato a questi temi perché sono una persona sensibile, voglio sempre dare il mio contributo per queste cause".

È un campionato più combattuto?

"Più interessante. La Juve non è in difficoltà; si trova sempre da ridire, anche quando vince 10 partite di fila, ma i bianconeri sono abituati. Per noi è sicuramente più bello vedere una Serie A più combattuta".

Sarri e Conte hanno avuto due impatti diversi?

"Non mi sembra Sarri che abbia avuto particolari difficoltà finora, mentre la reazione dei giocatori dell'Inter a Conte è stata immediata, ma non vuol dire che non ci siano problematiche. La stagione è lunga, la rosa della Juve è ampia e piena di campioni, è sempre favorita".

Che partita sarà tra Lazio e Juventus?

"Ormai la Lazio è una grande realtà, come l'Atalanta. Immobile è in grande forma e bisognerà fare attenzione, sarà una grande partita".