Marchisio: "Sapete qual è la differenza tra il Napoli di quest'anno e i precedenti?"

Napoli Calcio - C’è una differenza tra il Napoli di quest’anno e quello delle passate stagione. E’ quanto evidenzia Claudio Marchisio a ‘La domenica sportiva’ in diretta sulla Rai: “Dopo grandi partite in Europa ci sono le gare più difficili in campionato. Dopo il successo col Liverpool gli azzurri hanno vinto 1-0 con lo Spezia e dopo il successo in Olanda adesso hanno vinto sul campo della Cremonese. Questo è uno step in più rispetto al passato e lo conferma appunto la classifica ma in generale anche i tanti gol fatti e soprattutto i diversi marcatori".