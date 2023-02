Marchetti: "Osimhen vale Lewandoski, Benzema e Haaland? In una squadra più forte del Napoli segnerebbe ancora di più"

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“La telefonata del tifoso a De Laurentiis? Lasciamo perdere, c’era chiaramente il tono ironico. In ogni caso meglio pensare alle cose positive di questo Napoli, che sta facendo un campionato eccezionale, che va da 13 anni sistematicamente in Europa e, cosa non secondaria, con i conti a posto. Osimhen vale Lewandoski, Benzema e Haaland?E’ difficile fare paragoni, in assoluto nell'incidenza che ha sui risultati del Napoli Osimhen può valere quanto Benzema per il Real Madrid o Haaland per il City. Per vincere poi ovviamente ci vuole una squadra di 22 elementi. Ma il Napoli anche in Europa può fare strada grazie anche al nigeriano, a livello realizzativo non ha nulla da invidiare a molti attaccanti, magari non ad Haaland, che sta andando avanti a colpi di doppiette e triplette, ma comunque sta facendo grandi cose. Dico di più: se Osimhen giocasse in una squadra ancora più forte, pur essendo già molto forte il Napoli, probabilmente segnerebbe ancora di più. Fa la differenza in ogni caso”