Marca, Suarez a CN24: "Ottimismo per James all'Atletico, il Real chiede di più a Simeone. Le vacanze terminano il 29"

Isaac Suarez, giornalista di Marca:

James Rodriguez-Atletico Madrid, le ultime da Marca

“C'è ottimismo per James all'Atletico Madrid. Il calciatore ha l'accordo con il club di Simeone, ma manca l'accordo tra i due club di Madrid. L'Atletico Madrid è pronto ad offrire circa 42 milioni, ma il Real Madrid chiede qualcosa in più ai 'cugini' rispetto a tutte le altre squadre. Il 29 James finirà le vacanze e si unirà al Real Madrid. Zidane ha fatto capire che non vorrebbe nemmeno vederlo con la maglia del Real, si potrebbe risolversi tutto in questi giorni".