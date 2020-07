Marani: "Bravo Gattuso a Napoli a gestire la fine di un ciclo, di Callejon continua a stupirmi un aspetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ stato bravo Gattuso sia a Napoli che a Milano a gestire le difficoltà in termini di pressioni, in azzurro ha dovuto gestire una situazione difficile dopo la fine di un ciclo. Stiamo vedendo un ottimo Insigne, in generale il Napoli sta giocando molto bene come confermato dall’occupazione dell’area: la occupano tutti, entrano ed escono in continuazione. Di Callejon mi stupiscono sempre i tagli: ha un tempo in testa che hanno pochissimi calciatori".