Condò rivela: "Pelé e Maradona si detestavano ferocemente: il motivo"

Ultime notizie - Dopo la morte di O Ney, nell'editoriale di Paolo Condò per Repubblica si torna a parlare del rapporto Pelé-Maradona:

"Pelé non invecchiava mai, mantenne lo stesso fisico e la stessa faccia per almeno trent’anni filati. Così, ogni volta che accadeva di incrociarlo — ai Mondiali, o in qualche finale d’élite — veniva da chiedergli di tornare in campo per risolvere la vexata quaestio su chi fosse il migliore tra lui e Maradona.

I due si detestavano, prima ferocemente e poi più cordialmente, dopo la comparsata di O Rei alla Noche del Diez, lo show che Diego condusse nel 2005 su una televisione argentina. A dividerli, più che la naturale rivalità fra brasiliani e argentini, era appunto l’ambizione di definirsi — e ciascuno aveva le sue solide ragioni — il miglior calciatore della storia. All’epoca non si parlava ancora di GOAT, l’acronimo inglese (“Greatest Of All Time”) che da qualche tempo segna questi paragoni, peraltro sempre più frequenti, spia di un presente che evidentemente non ci basta più nelle nostre bulimiche discussioni.