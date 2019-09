Gimnasia in festa per l'arrivo di Maradona: "È stata un'emozione indescrivibile. Ho rivissuto la stessa emozione che ho avuto quando sono nati i miei figli". Sono spesso stati associati, Maradona e Messi. E per Diego Armando qualcosa alla Pulce è stata lasciata. Cosa? "Le punizioni: ho allenato il Messi migliore della sua carriera" dice. "E gli spiegavo come batterle".