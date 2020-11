Maradona, l'avvocato Pisani a CN24: "Diego non è mai stato un evasore, non c'è alcun rischio per gli eredi"

Diego Armando Maradona - L'avvocato Angelo Pisani ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Patrimonio di Diego in beneficenza? Ne parlavamo spesso. In generale lui ha sempre dato aiuto a chi ne aveva bisogno. Lui non ha conservato tanto perchè chi gli è stato intorno ha goduto del suo benessere godendo della sua ricchezza. La filosofia e la storia di Diego deve tramandarsi anche negli eredi perché ha una potenzialità incredibile. Ripercussioni sugli eredi per il Fisco? I debiti con il Fisco non esistevano, non è mai stato un evasore fiscale. Lui mi diceva sempre che lo sport nazionale di ogni paese è l'invidia e gelosia. E se pure esistesse debito di 40 milioni, circa 30-35 milioni sono interessi che si estinguono con il contribuente, quindi non passano agli eredi".