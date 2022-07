Maradona Jr: "Dybala-Roma, che tristezza! Ad oggi Napoli da sesto posto, serve un colpo importante"

Notizie Napoli calcio. I tifosi del Napoli vivono un momento di forte preoccupazione per le sorti della propria squadra del cuore. In un anno di forte rifondazione con cessioni eccellenti, ci si aspetta il colpo a sorpresa che possa infiammare la piazza e riportare quell'entusiasmo ormai perduto.

La suggestione Dybala non si è concretizzata e l'edizione odierna de Il Mattino ha sondato l'umore anche dei supporters più conosciuti. Tra questi c'è anche Diego Armando Maradona Jr che ha detto la sua in merito:

«Appena ho saputo del suo trasferimento alla Roma ho provato tantissima tristezza. E non solo perché si trattasse di Dybala a perché il Napoli aveva più soldi e la Champions, ma lui ha preferito andare altrove. A questo punto il Napoli non può aspettare e va fatto un colpo importante perché ora il Napoli è una squadra da quinto o sesto posto nella griglia iniziale. Poi può succedere sempre dì tutto. In ogni caso sono fiducioso, manca ancora tempo alla chiusura del mercato: Deulofeu è giocatore forte e arriverà un centrale al posto dì Koulibaly».