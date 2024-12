Manna a Mediaset: "Tecnicamente è possibile vendere Osimhen a gennaio, vediamo per i rinnovi di Olivera e Kvara. Conte ha ragione su una cosa"

Napoli - Le parole del ds Giovanni Manna a Mediaset prima della partita di Coppa Italia Lazio-Napoli:

"Le risposte le vediamo tutti i giorni in allenamento e siamo tranquilli. Chi entra in campo stasera sa che deve fare, non abbiamo patemi d’animo e siamo curiosi di vederli giocare senza problemi. Abbiamo sempre detto che siamo in una fase di costruzione, siamo ripartiti avendo cambiato tanto. Il concetto del mister è più ampio, costruire con basi solide che possano durare nel tempo. Continuiamo a sentire che siamo primi, bisogna vincere ecc. Oggi è un’altra prova importante in Coppa Italia, vediamo a che livello siamo domenica per domenica.

Noi incontriamo tutti gli agenti dei nostri giocatori, come accade per altri anche per Olivera. Siamo estremamente contenti di Olivera, vediamo. Con Kvara ci siamo visit e abbiamo parlato, ne parleremo a fine stagione nel caso perché vogliamo gratificarlo e siamo fortemente concentrati sulla stagione attuale. Tecnicamente per Osimhen via a gennaio è possibile".