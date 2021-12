Mandato: "Scudetto Napoli? Non facciamoci male con le illusioni, l'obiettivo è la Champions"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Tommaso Mandato, agente:

"Con il Campus 3 S abbiamo ricevuto anche riconoscimenti dall'ONU, si deve fare sempre un buon lavoro in ambito di prevenzione. Scudetto del Napoli? Al di là di tutto bisogna essere realisti, ci siamo spesso fatti male con le illusioni. Il Napoli era partito benissimo e ci stava abituando in una certa maniera. Ora l'obiettivo dev'essere quello di rimanere almeno nella zona della Champions League. Al di là delle privazioni e dei divieti, spero per una questione di coscienza che molti evitino i fuochi, sono un segnale di inciviltà".