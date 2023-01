Mancini svela la promessa di Gianluca Vialli per i Mondiali 2026!

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, è stato ospite di recente della trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa su Rai 1. Per Mancini è stata l'occasione di ricordare pubblicamente la memoria di Gianluca Vialli, suo collega in Nazionale ed ex compagno di squadra alla Sampdoria, scomparso solo pochi giorni fa.

La promessa di Vialli

Nel ricordare il suo amico di sempre, Mancini ha svelato la promessa fattagli da Vialli prima di morire, l'ultima volta che il CT era andato a trovarlo in ospedale: "Sono andato a trovarlo prima della fine dell'anno, a Londra. Io avevo paura, ma poi quando si è svegliato abbiamo riso e scherzato insieme, lui mi ha rassicurato e mi ha tirato su di morale. Era ancora lucidissimo e siamo stati bene. Gianluca mi disse anche che avremmo dovuto vincere i Mondiali 2026 e che lui sarebbe stato con noi. Non ho dubbi che ci sarà lo stesso molto vicino e speriamo di potergli dedicare una grande vittoria".