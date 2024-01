Mancini: "Dispiace che i tifosi non abbiano capito il mio addio alla Nazionale, ma è la normalità"

Roberto Mancini, CT dell'Arabia Saudita, ha parlato ai microfoni di Libero:

"Posso comprendere la reazione dei tifosi, che possono non aver capito e accettato la mia scelta, condizionati anche da cose non vere che sono state scritte sui giornali. Questo è quello che maggiormente mi è dispiaciuto. Stiamo però parlando di vita professionale e quando si fanno delle scelte vanno accettate. Per me questo è un lavoro, ne va della mia vita. Quante volte un allenatore viene esonerato dopo che ha fatto un grande lavoro e nessuno ne parla? Noi allenatori possiamo essere esonerati o possiamo andare via. È la normalità".