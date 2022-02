Malfitano: "Il Napoli ha una sola avversaria per lo Scudetto: l'Inter! Gara col Venezia da non sbagliare"

Ultimissime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli a Venezia deve dimostrare di esserci con la testa, sono proprio partite come questa che storicamente sono costate caro agli azzurri. Sarebbe l'occasione anche per recuperare punti rispetto all'Inter nella speranza di buone notizie da Milano. Per me il Napoli sulla strada per lo Scudetto ha una sola rivale: l'Inter!"