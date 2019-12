Malfitano a CN24: "Gattuso è stato chiaro con De Laurentiis sul mercato, prenderei solo Lobotka o Torreira. Primo tempo di Sassuolo irritante e pietoso"

Notizie calcio Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Lobotka? Bisognerebbe conoscerlo meglio per darne un giudizio onesto, ma nelle poche partite che ho visto dico che ha qualità. Forse tra tutti i nomi usciti, lui e Torreira sono quelli più al caso del Napoli. Gattuso è stato molto chiaro con De Laurentiis chiedendo questo metodista che possa agevolare il suo 4-3-3. Vedremo se quei 25 minuti finali di Sassuolo sono stati la svolta oppure no. Il primo tempo di quella gara mi ha irritato molto perchè gli azzurri sono stati pietosi, poi sono riusciti ad avere la meglio per il calo fisico degli avversari. E' stata una vittoria insperata, ma deve servire sul piano del morale"