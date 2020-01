Malfitano a Radio Marte: "Fiorentina? Sarà la prova del nove per Gattuso: credo domani Fabian sarà ancora titolare"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista: “Gattuso domani credo dia nuovamente fiducia a Fabian Ruiz, con Demme pronto a subentrare a partita in corsa. Questa è una mia idea, sia chiaro, ma rischiare Demme può essere anche controproducente perché la gara con la Fiorentina è molto spigolosa ed importante. Il Napoli non vince dal 19 ottobre in campionato, sono trascorsi 3 mesi ed è tanto, considerando poi che dei punti in classifica, solo 10 sono stati conquistati al San Paolo. Sulla carta, la Fiorentina è una squadra molto tecnica, domani giocherà anche Chiesa e quindi tutto sommato sarà una bella prova del nove per il Napoli di Gattuso”.