Malfitano: "Episodio Benevento-Cagliari? Va contro il regolamento! Avrebbero revocato il rigore a Inter o Juve?"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista.

"Gravina? L'incontro riguardava l'aspetto dilettantistico. Ha parlato di logiche complottistiche sulla vicenda Mazzoleni, parla di errore tecnico. Io capisco che un presidente federale non possa dire altro però ieri è successo qualcosa di inaudito. Io sono sempre stato al di sopra delle parti ma mi sono cadute le braccia. Non sono uno che pensa ai complotti e lo voglio escludere, mi sforzo di farlo. Ma ieri oggettivamente il sospetto è qualcosa di molto fondato. Ho visto una situazione che non era nemmeno regolamentare per le norme che disciplinano il rapporto arbitri-VAR. Doveri va al VAR, vede con i propri occhi un intervento falloso da rigore e torna indietro dando ragione alla chiamata di Mazzoleni. Mi chiedo quindi: se una cosa del genere fosse successa all'Inter o alla Juventus, il rigore sarebbe stato revocato? Sono convinto che quando ieri Vigorito ha parlato dei messaggi di Napoli, uno di questi era di De Laurentiis. Il sospetto nasce spontaneo rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni. L'AIA dovrebbe modificare qualcosa perché io credo che non si siano ancora capiti".