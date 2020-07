Maldera, match analyst, a CN24: "Atalanta studiata in tutta Europa: le lotte esaltano il gruppo di Gasperini. Napoli? Gattuso lascia il possesso agli avversari"

Ultime calcio Napoli - Andrea Maldera, match analyst, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'Atalanta sta diventando una squadra di studio in tutta Europa. Noi la conosciamo meglio, visto che è in Italia. La differenza della quantità che le squadre di alto livello hanno, non è elevata. La Dea, però, si esalta nei duelli individuali proprio perchè in allenamento lavorano su questo. Queste lotte esaltano il gruppo e il modo di correre risulta diverso. In Italia, è una squadra che accetta parità numerica, accetta duelli individuali e li vince. Gasperini allena questo da inizio stagione, non è una cosa che arriva da poco tempo. Il Napoli di Gattuso lascia il possesso agli avversari, per poi ripartire, l'Atalanta ha aggiunto ai principi di non possesso delle alternative. Il Napoli mi è piaciuto quando è andato sotto, alzando la fase di non possesso: meritava un gol. Gattuso? Ha un valore importante, riesce a fare gruppo e a trasmettere le sue idee ai giocatori. La squadra gioca per lui, in questo momento adotta questo tipo di calcio in base alla rosa che ha a disposizione. Ha bisogno di un attaccante alla Cutrone, inventato da lui, Osimhen rientra nel suo stile di gioco".