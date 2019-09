Malcuit, l'agente: "La permanenza di Hysaj può esser un problema. PSG? Ca***te"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Koulibay è forte, un autogol può capitare. Per fortuna che c'è questa sosta, ha più giorni per smaltire".

"Malcuit? La concorrenza fa bene, poi in club come quello del Napoli è normale. La permanenza di Hysaj può diventare un problema perché gli azzurri hanno tre terzini destri. Kevin si è fermato dopo il ritiro di Dimaro e non ha potuto partecipare al tour in America. Ora è tornato e può tranquillamente giocare, è carico e positivo. Ha voglia di giocare con il Napoli".

"PSG? Si ascolta di tutto e si dicono un sacco di caz***te durante il mercato, al PSG serviva un terzino cresciuto in Francia ma non c'è mai stata una trattativa. E' un giocatore del Napoli al 100%".