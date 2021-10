Makinwa: "Koulibaly? Dobbiamo educare queste persone che offendono: tanti lo fanno per innervosire il calciatore"

Napoli Calcio - Stephen Ayodele Makinwa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Dispiace per l'episodio accaduto a Koulibaly che non rappresenta una città bella come quella di Firenze. Succede in Italia ma anche altrove, siamo tutti diversi. Io non prendo sul personale queste offese, tanti di loro lo fanno solo per innervosire il calciatore. Non lo pensano neanche magari, ma dobbiamo cercare di educarli. Osimhen? Anche i migliori al mondo sbagliano e c'è sempre da migliorare. E' un giocatore creativo e molto forte. Ha fame di fare gol ed è sempre lì a lottare".