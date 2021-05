Majorano: "Finito il ciclo di Gattuso, le qualità di Hysaj sono sotto gli occhi di tutti"

Bruno Majorano, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sapere se il Napoli sarà in Champions o meno fa tutta la differenza del mondo anche per la scelta del nuovo allenatore. Insigne? E’ stato l’uomo simbolo in ogni momento, uno di quelli che non ha mai tirato il fiato. Ci auguriamo che domani possa segnare, raggiungere i venti gol in stagione. Mi stupirebbe vedere Insigne l’anno prossimo al Napoli senza un prolungamento di contratto. Se dovesse prolungare il matrimonio con il Napoli mi auguro che avvenga prima dell’inizio della prossima stagione. Hysaj? Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. E’ stato uno dei protagonisti della stagione, ha mostrato duttilità e professionalità. Io credo che il ciclo di Gattuso a Napoli sia finito e credo sia giusto guardare avanti”.