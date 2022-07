Oscar Magoni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens è un giocatore molto utile, sa fare tutto. E’ una persona seria e corretta, si è legato al Napoli e alla maglia del Napoli. Penso che lui rappresenti bene il Napoli stesso, può giocare in più ruoli. Terrei anche lui oltre a Koulibaly".