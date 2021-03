Magoni: "E stata la società a mettere in discussione Gattuso, è triste giudicare un allenatore per due o tre partite..."

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Magoni, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' molto triste giudicare un allenatore per due o tre partite... Una società forte dovrebbe mandare segnali ai tifosi ed i primi a mettere in discussione Gattuso sono stati proprio i dirigenti. Il silenzio stampa non è un gran segnale, al massimo certifica che c'è qualcosa che non va".