Maggio: "Scudetto perso a Firenze? Serata turbolenta, Insigne molto arrabbiato e deluso. Reina ci disse una cosa..."

Christian Maggio, ex difensore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'La città del pallone', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Dopo la vittoria con la Juventus c'è sempre entusiasmo, non è la partita dell'anno ma poco ci manca. Si vive una settimana bellissima, dà stimolo e fa piacere. Ti permette di preparare la gara di giovedì con più serenità. Al Napoli nel primo tempo è mancata la continuità, ma nel secondo tempo ha cambiato marcia e non ha mai mollato, portando a casa una partita importante. Vittoria a Torino? Inconsapevolmente avevamo fatto la bocca allo Scudetto, il gol di Koulibaly ci aveva fatto sperare. Poi sappiamo tutti come è andata a finire... Quella serata ci diede qualcosa in più. Eravamo una decina a vedere Inter-Juventus. Ti viene rammarico dopo una partita del genere, poi la reazione è un discorso del singolo. Io ero più sereno, mentre Lorenzo (Insigne, ndr) era più arrabbiato e deluso. Reina ci disse di non guardarla la partita, è stata una serata un po' movimentata, tutti pensavamo di vedere l'espulsione a Pjanic. Rinnovo Insigne? Me lo auguro, per lui e per i napoletani".