Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Il medico personale di Diego in Sudamerica ha appena dichiarato dall'esterno di casa sua:

"Possiamo confermare con tremendo dolore la morte di Diego Armando Maradona, alle ore 12 circa. Autopsia nelle prossime ore per accertare le cause del decesso. Si tratta di morte naturale, non c'è alcun segno di violenza sul suo corpo".