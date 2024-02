Luis Oliveira: "Calzona dovrà essere bravo a sistemare la testa della squadra. Champions? Prossime due gare fondamentali per gli azzurri"

L’ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, Luis Oliveira, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Cagliari-Napoli? Domani all’Unipol Domus credo sia una partita importante per entrambe le squadre, il Cagliari è in una situazione pericolosa e anche per il Napoli non è facile, con il Barcellona il pareggio è stato utile per l’autostima. Il Cagliari è in un momento particolare, contro le grandi squadre cerca sempre di dare il massimo, soprattutto in casa. Di certo la formazione di Ranieri non se la passa bene.

Calzona? Il compito del tecnico azzurro è mantenere un ordine ben preciso, in questo momento il Napoli ha un po’ di confusione, mentalmente questi ragazzi con tre allenatori differenti hanno confusione in testa, l’allenatore dovrà mentalmente riportarli in equilibrio. Le arrabbiature di Kvara? A Firenze, con Malesani, una volta mi capitò di essere sostituito, mi arrabbiai moltissimo e scalciai una bottiglietta, diciamo che fa parte del gioco anche se non si dovrebbe fare.

La lotta Champions? Il Bologna è fortissimo, gioca un calcio spettacolare con giovani interessanti che seguono alla lettera Thiago Motta. L’Atalanta gioca alla grande ormai da cinque, sei anni, il Napoli nelle prossime due gare “abbordabili” può avvicinarsi alla zona Champions”.