Lucchesi: "Paratici? Un dirigente non può scendere in campo! Gattuso-Napoli, occasione persa"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Caso Paratici? Un dirigente non può in senso assoluto scendere in campo. Per di più lui è sceso per protestare ed imprecando... Gattuso? Vada come vada, il Napoli ha fatto un grande campionato. Il caos che si è creato ha dato un piccolo svantaggio al Napoli, è stata una occasione persa tanto per il tecnico quanto per De Laurentiis diverso tempo fa, non ora. Dispiace perché secondo me è un allenatore che si sposava bene con la piazza di Napoli".