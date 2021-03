Lucchesi: "Gattuso? Dopo Verona impossibile confermarlo, frattura insanabile. Attorno al Napoli è mancato equilibrio"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso e Prandelli? Gli allenatori che hanno successo hanno sempre delle risorse umane di un certo valore dal momento che devono essere bravi nella gestione di uno spogliatoio composto da 20 o 25 campioni. Se non hai certi valori non hai autorevolezza e quindi non riesci ad affermarti. Il Napoli è sempre stato con Gattuso e questo è stato la forza di questa squadra. Attorno è mancato equilibrio: si è parlato troppo presto di scudetto e poi si è passato all'estremo opposto. Questo ha tolto punti al Napoli. Dopo Verona si è persa la possibilità di confermare Gattuso anche l'anno prossima, la frattura è insanabile ora".