Lucarelli: "James ha classe incredibile, a Napoli può consacrarsi. Bogdan? Se Giuntoli lo prende fa un colpaccio"

Cristiano Lucarelli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

“Le potenzialità di James Rodriguez sono enormi, ha classe incredibile. Deve fare un campionato importante giocando quasi tutte le partite. Napoli può essere davvero il posto della consacrazione.

Un 4-3-1-2? Con questi giocatori è ipotizzabile tutto. Comunque Ancelotti vuole avere tante soluzioni, non solo il 4-2-3-1. Nella partita in cui non trovi sbocchi hai bisogno di cambiare.

Bogdan l’ho allenato, ha potenzialità enormi. Ha un fisico eccezionale, è velocissimo. Mi hanno chiamato un paio di società di A, ma il Napoli non c’è. Se Giuntoli lo prende non sbaglia”.