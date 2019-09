Lozano svela: "CR7 mi ha fatto i complimenti dopo il gol, mi ha detto 'Benvenuto in Italia'. Voglio convincere Ancelotti e aumentare il livello del Napoli"

Notizie calcio Napoli - Juventus-Napoli 4-3, una partita che non dimenticheranno facilmente tifosi e giocatori azzurri. In quel finale amaro, però, c'è da sottolineare il gol all'esordio con la maglia del Napoli di Hirving Lozano, che con il suo ingresso ha cambiato la partita. Intanto, il calciatore è stato intervistato in Messico, dove sarà impegnato con la Nazionale e ha parlato dei complimenti ricevuti da Cristiano Ronaldo.

Lozano

Lozano, gol in Juve-Napoli e i complimenti di Cristiano Ronaldo

Lozano ha avuto in campo un colloquio davvero particolare con Cristiano Ronaldo. Lo racconta lo stesso attaccante del Napoli in un'intervista alla televisione messicana TUDN:

"Quando c'è stato l'ultimo gol si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E' stato qualcosa di molto bello perchè lui è un giocatore spettacolare, di un'altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita perchè la squadra è stata fantastica nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo Cristiano".

Lozano ha poi spiegato qual'è il segreto che lo porta a segnare ogni volta che esordisce in una nuova competizione:

"Non faccio nulla di particolare, ho sempre voglia di giocare e tutto viene naturalmente. E' questo che mi succede, metto sempre lo stesso impegno in ogni partita e questo mi ha portato a segnare un gol al debutto anche a Napoli. Prima di tutto, però, pensavo a convincere l'allenatore. Non avevo parlato con lui ed entrare nell'intervallo in uno stadio spettacolare è stato molto bello".

Infine parlato di come procede il suo ambientamento in una nuova realtà come quella di Napoli: