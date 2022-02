Longhi: "Scudetto? Il Napoli è in una posizione privilegiata, deve farsi trovare preparato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Scudetto? Il Napoli è in una posizione privilegiata, se onorerà il blasone nella trasferta di Venezia: guadagnerà punti su Inter o Milan a seconda del derby, e poi ci sarà lo scontro con l’Inter. Tralascio le coppe europee da parte, in Serie A sarà un mese decisivo ed il Napoli deve farsi trovare preparato: è già protagonista perchè secondo in classifica, può esserlo ancora di più.

A febbraio si decidono tante cose in campionato, il Napoli recupera gli africani e questo mese ci dirà le verità finali: l’inizio è stato ad appannaggio di Milan e Napoli, ora l’Inter teoricamente sarebbe a +7”