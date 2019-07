Longhi: "James? Con lui il Napoli cambia tattica, può permettere di fare il salto di qualità"

Ultimissime mercato - Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

"Fiorentina? Commisso è appena arrivato, si è guardato in giro e si è affidato a Pradè e Joe Barone: Jordan Veretout è ambitissimo ma non capisco perchè non si alzi il prezzo, ma tutto ruota intorno a Federico Chiesa: la sua cessione porterebbe enormi benefici economici. Barella vuole andare all'Inter e non accetta la Roma, il Cagliari parla di un beneficio maggiore cedendolo ai giallorossi: in qualche modo andrà trovata la quadra. Piatek si sposerebbe meglio con uno come Andre Silva rispetto a Cutrone, poi Giampaolo farà le sue scelte. Sembra che James Rodriguez possa davvero arrivare al Napoli, con lui cambierebbe la struttura tattica della squadra ma è anche un giocatore che può permettere di fare il salto di qualità. I centrali del Napoli sono forti, ma anche quelli della Juventus se arriva Matthijs De Ligt non sono da meno: la forza individuale comunque deve poi essere messa al servizio della tenuta della linea difensiva"