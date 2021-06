Lo Monaco: "Parisi buon giocatore, ma la maglia del Napoli pesa tanto. Potrebbe essere ceduto Petagna, si cercherà un vice Osimhen"

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spezzatino di A? I diritti tv servono anche per le categorie minori. Parisi? Mi piace, un buon giocatore che ha fatto la giusta gavetta. Ci sono maglie e maglie, quella del Napoli pesa 100, quella dell'Empoli 10. Bisogna poi capire come si adatta. Al Napoli, gli innesti che deve fare, devono innalzare la qualità dell'organico. Si potrebbe vendere Petagna per cercare un'alternativa ad Osimhen. Koulibaly deve restare, è uno che sposta gli equilibri".