Lo Monaco: "Napoli-Inter, non mi aspetto un grande spettacolo. Azzurri favoriti, ma la squadra di Conte è molto solida"

Ultimissime calcio Napoli - Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non mi aspetto un grande spettacolo in Napoli-Inter, sono due squadre poco propense al gioco spettacolare. Sono molto concreto, i nerazzurri manovrano ancora meno rispetto agli azzurri. L'Inter è una squadra solida, con una difesa forte ed un centrocampo che sa fare da filtro. Poi non è portato al dominio del gioco, ma le grandi squadre sono così: ti danno la sensazione di averle in pugno ma poi vai a vedere il risultato e scopri che hai perso per 2-0. Si tratta di un match importantissimo per il Napoli, mentre per l'Inter una battuta d'arresto non causerebbe grossi danni. E' una gara equilibrata, con una leggere preferenza che esprimo per gli azzurri. Mertens o Osimhen? Preferirei il belga. L'Inter ha una difesa ben strutturata e ben coperta dal centrocampo ed Osimhen ha bisogno di spazi".