Lo Monaco: "Dybala al Napoli? Mamma mia che coppia con Osimhen! È decisivo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale del Catania Pietro Lo Monaco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dybala? Io farei di tutto per portarlo al Napoli, con un giocatore come lui in coppia con Osimhen e la capacità di servirlo nei corridoi giusti, sarebbe una coppia devastante. Se poi ci fossero Kvaratskhelia e Zielinski con Dybala dietro Osimhen, mamma mia! Se Paulo sta bene e guarisce dai piccoli malanni, è un giocatore decisivo.

Senesi? I calciatori vanno smossi, il Feyenoord non è più lo squadrone di tanti anni fa nonostante la finale di Conference. Alla Fiorentina lo proposi a 5-6 milioni di euro, ne avrebbero potuti tirare fuori 20-30.

Koulibaly? Un giocatore determinante, farei di tutto per tenerlo”