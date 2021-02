Lo Monaco a CN24: "Infortuni? Non ricordo un'ecatombe del genere ma Gattuso era in alto quando aveva tutti a disposizione. Sul silenzio stampa..."

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Non ricordo a memoria d'uomo una ecatombe di questo tipo per quanto riguarda gli infortuni. Evidentemente il Napoli è sotto una cattiva stella ed è un dato di fatto perchè ha pochi elementi a disposizione e lottare su tutti i fronti non è semplice. Fermo restando che la stagione non può dirsi positiva, tanti giocatori non hanno risposto alle aspettative delle società. Bisogna portare questa stagione a buon fine e poi sarà la società a decidere eventuali cambi di rotta. Gattuso? Nessun allenatore ha la bacchetta magica quando ti restano dodici giocatori a disposizione. Quando aveva tutti a disposizione, il Napoli era lì con le migliori. il silenzio stampa? Certe volte, nei momenti delicati e difficili, è un'arma di difesa. Lo capisco e lo difendo in questo momento, però mi aspetterei una bella risposta da parte di tutti".