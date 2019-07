Liverpool, Klopp: "Il Napoli ci ha regalato bottiglie di vino rosso nel pre partita, che gentili! Anche loro non sono ancora pronti per la Serie A..."

Notizie Calcio Napoli - Jurgen Klopp commenta così la sconfitta per 3-0 contro il Napoli per il suo Liverpool:

"Questa è una strana preparazione al campionato. Chiunque incontriamo ci dice in continuazione "congratulazioni, congratulazioni, congratulazioni" per la vittoria in Champions League. Anche il Napoli oggi è stato molto carino, con il suo staff che ci ha regalato delle bottiglie di vino rosso. Va detto inoltre come sia strano perdere 6 giocatori. Non è bello che molti giocatori titolari arrivino giorni dopo l'inizio della stagione, cosa che capiterà quest'anno. Va detto come anche il Napoli sia in preparazione, e non sono pronti a giocare la Serie A al momento, anche a loro mancano tanti giocatori forti".