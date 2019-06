Liverani a CN24: "Lecce su alcuni azzurri? Chiedete al direttore: Luperto pronto per la Serie A. Su Tutino e Palmiero...

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24, durante la manifestazione Football Leader.

"Lecce su alcuni azzurri? Conosco sia Tutino che Palmiero per esperienza personale: li ho incontrati sia in serie C che in B. Hanno fatto la scalata dalla C alla B. Credo che sono due profiili importanti che hanno dimostrato di poter giocare in Serie B però sono del Napoli. Su questo può darvi notizie migliori il direttore sportivo. Credo che Tutino ha dimostrato anche di poter fare il salto mentre Palmiero è un giocatore interessante ma dal ruolo diverso. .

Luperto è un giocatore più pronto per la Serie A: ha fatto un anno con l'Empoli, e uno col Napoli a grandi livelli.

La Serie A è sempre competitiva, noi approcciamo a questa categoria che abbiamo bisogno di qualche certezza in più. Da prendere circa 8-10 giocatori con una rosa che va ampliata con esperienza e qualità: in questo devono entrare giocatori che hanno voglia di lottare dalla prima all'ultima giornata e con l'entusiasmo e la volontà di stupire. Salavre il Lecce equivale ad una qualificazione Champions.