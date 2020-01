Lipsia, Nagelsmann: "Demme al Napoli, che perdita per noi! Abbiamo realizzato il suo sogno"

Ultime notizie calcio Napoli - Diego Demme ha scelto di lasciare la capolista della Bundesliga per realizzare il sogno suo e di suo padre di vestire la maglia del Napoli. Una scelta di certo non semplice, visto che del Lipsia il centrocampista tedesco (di origini calabresi) era anche il capitano. Julian Nagelsmann, allenatore della squadra appartenente al colosso Red Bull, l'ha confermato in conferenza stampa:

"Diego Demme è un giocatore con un'esperienza straordinaria. Per noi era un calciatore determinante, sia dentro che fuori dal campo. La sua partenza è una bella perdita, ma alle volte nel calcio c'è qualcosa di più. Volevamo fargli realizzare il suo sogno".