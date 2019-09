Lippi: "Scudetto? Juve favorita, ma Napoli ed Inter si dividono il 50% di possibilità"

Notizie Calcio - Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai 1, ha parlato l’ex allenatore bianconero Marcello Lippi, oggi ct della Cina:

“La Serie A? Non ci vedo niente di diverso dagli altri campionati, le solite diatribe, le solite punzecchiature tra Inter e Juventus. Poi ci sono squadre che non hanno ancora rendimenti adeguati, il mercato è finito da poco, c’è un po’ di carenza di lavoro. È ancora tutto aperto. Conte all’Inter e Sarri alla Juventus? Non c’è niente di particolare. Sarri? Non vedo nulla di particolare, magari non si aspettava di trovarsi a gestire una rosa così numerosa, lui che a Napoli aveva i titolarissimi. Ma credo che non siano questi i grandi problemi. C’è fiducia e stima reciproca, una consapevolezza che cambiare richiede tempo. La Fiorentina sabato ha fatto un’ottima partita, la Juventus è stata un po’ al di sotto delle sue possibilità. Champions League? Saremo competitivi al momento giusto, anche se le inglesi hanno cominciato prima di noi. Sabato abbiamo visto un’ora di Juve non bella. Scudetto? La Juventus avrà bisogno di un po’ di tempo in più, ma arriverà a esprimere il massimo delle sue possibilità. Il resto lo divido al 50% tra Inter e Napoli”.