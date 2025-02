Lippi: "Mi rivedo in Antonio Conte! Può vincere lo scudetto, vorrei vedere il Napoli al Maradona"

Ultime notizie SSC Napoli - Marcello Lippi, allenatore, è stato intervistato da Ciro Ferrara per DAZN in "L’uomo della storia". In un passaggio dell'intervista, l'allenatore parla del Napoli e della lotta scudetto:

"Tornare con te (Ciro Ferrara, ndr) allo stadio? A vedere il Napoli, magari! Conte? non si può dire che non abbia qualità, Antonio! Caratterialmente mi sembra di rivedermi, mi ci sono un po' ritrovato, sì! Nel modo di fare e nel carattere di Antonio mi ci sono un po' ritrovato. Penso di avergli lasciato un'impronta, me lo disse lui che ricordava ciò che facevo io da allenatore. Scudetto? Secondo me può giocarselo fino alla fine, sì! Non so se lo vincerà né è una speranza ma sono convinto se la possa giocare. Inzaghi? Non saprei dire chi è il miglior allenatore italiano, ce ne sono due o tre. Ma di sicuro tra questi ci sono Inzaghi e Conte. Inzaghi gode di grande considerazione, quando fai tanti risultati importanti acquisisci convinzione e sicurezza".