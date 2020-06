Lippi: "L’Atalanta è la fidanzata degli italiani nel calcio. Rivelazione in Champions? Auguriamocelo"

Serie A - Marcello Lippi ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 1. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni sull'Atalanta. “Può essere una rivelazione in Champions? Auguriamocelo, è la fidanzata degli italiani nel calcio, per come gioca, per come sceglie i suoi giocatori. A mio parere è la squadra che interpreta al meglio il calcio internazionale di oggi tra le italiane. Con la Lazio può essere una partita chiave, ora tutte le gare saranno determinanti. Probabilmente non saranno decisive, ma sono tutte importanti”.