Lippi: "Il Napoli farà fatica a rientrare in corsa per lo scudetto! Ancelotti migliorerà la squadra, gli azzurri passeranno il girone di Champions League"

Notizie Calcio - Marcello Lippi, oramai ex CT della Cina, ha rilasciato un'intervista ai colleghi del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La lotta scudetto tra Juventus ed Inter? Credo proprio che possa durare fino alla fine. Ad agosto pensavo che per il titolo avrebbero lottato in tre, ma il Napoli si è defilato e farà fatica a rientrare in corsa. Ancelotti è un tecnico molto bravo, una garanzia sotto questo aspetto, e sono convinto che migliorerà la squadra. Anche se la guiderà fuori dal momento difficile che sta attraversando ha però accumulato troppo distacco dalle prime. Champions League? Secondo me il Napoli alla fine passerà il turno e non darei per spacciata neppure l’Atalanta".