Lega Serie A: "Disponibilità a dialogo costruttivo col Governo da tutti i club"

Ultime calcio - Al termine dell'Assemblea di Lega di oggi, ovviamente in videoconferenza, la Lega Serie A presieduta da Paolo Dal Pino ha diramato un comunicato ufficiale:

"L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società".