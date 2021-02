Lega Basket, l'Ad Gandini: "Sono stato vicino al Napoli, grande rapporto con Aurelio. Gattuso è più riflessivo rispetto a prima"

Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma e ora amministratore delegato della Lega Basket Serie A, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gestire il Basket è differente dal calcio. Circolano cifre troppo distanti, soprattutto ora con le differenze Covid. Gattuso mostra differenze tra giocatore e allenatore, ora è più riflessivo. La mancanza del pubblico si nota, stiamo vedendo un calcio diverso a cui eravamo abituati. All’inizio c’era molta paura e ora ci sono cinque sostituzioni che sono un cambio radicale rispetto al calcio di prima. Indubbiamente tutto il mondo dello sport accusa il fattore campo, l’assenza di pubblico pesa. Con De Laurentiis ho un grande rapporto, abbiamo parlato seriamente quando lui ha iniziato a Napoli e io ero al Milan, non ci siamo trovati anche se ha provato più volte a portarmi a Napoli".