Lecce, Meluso: "Ci piacciono Palmiero e Tutino, ma non verranno perchè il Napoli non se ne priverà in via definitiva"

"Liverani può diventare tra i migliori allenatori in Italia, ha lo spessore e le idee per diventare tra i primi. Sono nel calcio da quando ero bambino e dico questo, spero però resti con noi il più lungo possibile. E' tra i veri artefici di questa promozione insieme al presidente. Se poi vorrà andar via non gli metteremmo bastoni tra le ruote. Giuntoli? Non l'ho ancora sentito, è un grande professionista e sa già che Palmiero e Tutino ci piacciono da un anno. Sono giocatori che difficilmente potranno venire a Lecce perchè noi non possiamo prescindere da un modus operandi che include dei diritti patrimoniali e bnon credo che il Napoli si privi, in via definitiva di Palmiero e Tutino. Noi lavoriamo per acquistare giovani profili ed è difficile far affari col Napoli".